Trigoria, rifinitura pre Juventus-Roma: Dybala, Mancini e Renato Sanches in gruppo (FOTO)

Domani alle ore 20:45 andrà in scena la sfida tra Juventus e Roma, valida per la diciottesima giornata di Serie A. Nella giornata odierna i giallorossi hanno svolto l'allenamento di rifinitura alla vigilia del big match e José Mourinho può sorridere: Paulo Dybala, Gianluca Mancini e Renato Sanches hanno infatti lavorato con il resto del gruppo e per la 'Joya' si tratta del quarto allenamento consecutivo con i compagni.