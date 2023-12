JUVENTUS-ROMA: i convocati di Mourinho. Ok Dybala, c'è anche Renato Sanches

Dopo la vittoria casalinga col Napoli, la Roma chiude il 2023 in trasferta: domani sera la squadra di José Mourinho è attesa dalla Juventus a Torino nella 18esima giornata di campionato. Come annunciato al termine della conferenza stampa odierna e contrariamente a quanto avviene di solito, il club giallorosso ha diramato l'elenco dei convocati per la Juventus: presenti Paulo Dybala, recuperato dopo l'infortunio, e Renato Sanches, al centro delle voci di calciomercato. Assente, invece, Marash Kumbulla.

L'elenco dei convocati:

Rui Patricio, Boer, Svilar, Karsdorp, Ndicka, Llorente, Celik, Mancini, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Paredes, Renato Sanches, Kristensen, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli, Belotti, Azmoun, Dybala, Lukaku, El Shaarawy.