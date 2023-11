Bove: "Difficile descrivere l'emozione di giocare con la maglia della Roma". La Primavera vince sotto gli occhi di Tiago Pinto

All'indomani della vittoria in campionato della Roma sull'Udinese, Edoardo Bove si è raccontato a Star Casinò Sport, soffermandosi in particolar modo sulle sensazioni che prova quando indossa i colori della sua squadra del cuore: "Sono emozioni difficili da descrivere, ma la sensazione è quasi sempre la stessa sin da quando sei piccolo. Quando cresci acquisti consapevolezza e ora capisco l'importanza e ancora di più l'emozione nel vestire questa maglia". Ha parlato anche della maglia numero 10: "È sacra". A proposito di Roma Primavera, oggi i ragazzi di Guidi hanno battuto 1-0 il Verona grazie a un gran gol segnato da capitan Cherubini, il tutto sotto gli occhi del gm giallorosso Tiago Pinto, presente in tribuna. Intanto, sold out il settore ospiti del Mapei Stadium per il prossimo match di Serie A della Roma di Mourinho, motivo per cui i giallorossi potranno acquistare tagliandi anche in Tribuna Est e Ovest.

