Sassuolo-Roma: sold out il settore ospiti. Giallorossi potranno acquistare Tribuna Est e Ovest

L'amore giallorosso è pronto a invadere anche Reggio Emilia con la nota, pubblicata dal Sassuolo sul proprio sito ufficiale, che il settore di Tribuna Nord, dedicato ad ospitare la tifoseria avversaria, è già 'sold out' per la gara con la Roma. Questo il comunicato dei neroverdi: "Si comunica che è terminata la disponibilità di posti in Tribuna Nord (Settore Ospiti) per la gara Sassuolo-Roma di Serie A TIM, in programma domenica 3 Dicembre alle ore 18 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. I tifosi della Roma potranno acquistare i tagliandi per il match nei settori Tribuna Est e Tribuna Ovest. Si ricorda che il settore di Tribuna Sud è esclusivamente riservato alla vendita per i tifosi del Sassuolo."

(sassuolocalcio.it)

