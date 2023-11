Primavera, ROMA-HELLAS VERONA 1-0: Cherubini e Marin lanciano i giallorossi momentaneamente al quarto posto in classifica (FOTO)

Grande vittoria di carattere della Roma, che batte 1-0 l'Hellas Verona in una partita complicatissima grazie alla rete di Cherubini. Nel primo tempo le squadre creano davvero poche occasioni e la gara è caratterizzata soprattutto dal nervosismo: al 20’ i giallorossi rimangono in 10 a causa dell’espulsione di Joao Costa, ma al 45’ anche gli scaligeri perdono Riahi, il quale viene ammonito per due falli e l’arbitro lo espelle. Nella seconda frazione di gioco il match si apre e viene squarciato dal grande gol di Cherubini al 68’, al suo quarto gol consecutivo. Nell'ultima azione del match Marin compie un autentico miracolo e regala la vittoria ai suoi. Con questo successo i giallorossi salgono momentaneamente al quarto posto in classifica a quota 20 punti e la vetta dista 5 lunghezze.

IL TABELLINO

ROMA: Marin; D'Alessio, Keramitsis, Plaia, Ienco (60' Oliveras); Pisilli (60' Mannini), Vetkal, Pagano (60' Graziani); Costa, Mlakar (82' Bolzan), Cherubini.

A disp.: Razumejvs, Cichella, Marazzotti, Ivkovic, Guerrero, Bah, Mirra.

All.: Guidi.

HELLAS VERONA: Toniolo, Caneva (85' Minnocci), Calabrese, Corradi, Patanè (71' Vermesan), Riahi, Dalla Riva (78' De Franceschi), Cisse, Rigo (85' Agbonifo), Braaf (71' Pavanati), Diao.

A disp.: Marchetti, Ventura, Dentale, Trevisan, Albertini, Eyeh.

All.: Sammarco.

Arbitro: Mirabella. Assistenti: Robilotta - Marchese.

Marcatori: 68' Cherubini.

Ammoniti: Joao Costa (R), Calabrese (HV), Ienco (R), D'Alessio (R), Riahi (HV). Espulsi: Joao Costa (R), Riahi (HV), Cherubini (R), Pavanati (HV).

Recupero: 4' pt, 4' st.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

95' - TERMINA QUI! ROMA-HELLAS VERONA 1-0.

94' - Miracolo di Marin, che salva il risultato dopo un grande colpo di testa!

90' - Enorme chance per Mannini, la difesa scaligera salva in extremis. Assegnati 4 minuti di recupero.

85' - Ultime sostituzioni Hellas Verona: entrano Agbonifo e Minnocci per Rigo e Caneva.

84' - Ammonito Pavanati.

82' - Fuori Mlakar, dentro Bolzan.

78' - Sostituzione Hellas Verona: fuori Dalla Riva, dentro De Franceschi.

76' - Ammonito anche Cherubini.

74' - Giallorossi vicino al raddoppio, ma il tiro di Mannini colpisce la traversa.

71' - Doppio cambio in casa Hellas Verona: dentro Pavanati e Vermesan, fuori Braaf e Patanè.

68' - ROMA IN VANTAGGIO GRAZIE A UNA SPLENDIDA CONCLUSIONE DI CHERUBINI!

60' - Triplo cambio per la Roma: entrano Oliveiras, Graziani e Mannini per Ienco, Pagano e Pisilli.

56' - Diao sfiora il vantaggio, ma la sua conclusione sfiora il palo alla sinistra di Marin.

50' - Occasione per Cherubini, ma Toniolo è ancora reattivo e salva tutto.

46' - Al via il secondo tempo.

Primo tempo

49' - Termina il primo tempo.

47' - Bella punizione di Pagano, Toniolo respinge.

46' - PARTITA NERVOSISSIMA! RIAHI, GIÀ AMMONITO, ENTRA IN RITARDO SU VETKAL: L'ARBITRO FERMA IL GIOCO, ESTREA IL SECONDO CARTELLINO GIALLO E LO ESPELLE.

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

41' - Ammonito Riahi.

39' - Si scaldano gli animi, scintille tra i calciatori delle due squadre dopo la reazione di Calabrese su Ienco. L'arbitro ammonisce entrambi ed estrae il cartellino giallo anche nei confronti di D'Alessio per un fallo precedente.

28' - Partita ricca di duelli.

22' - Conclusione velenosa di Pagano, Toniolo è reattivo e alza sopra la traversa.

20' - TEGOLA PER LA ROMA! ALTRO INTERVENTO FALLOSO DI JOAO COSTA, L'ARBITRO ESTRAE IL SECONDO CARTELLINO GIALLO ED ESPELLE IL CALCIATORE GIALLOROSSO.

17' - Calcia Braaf, la conclusione termina fuori.

13' - Cartellino giallo per Joao Costa.

10' - Altro tiro di Pagano da buona posizione, palla deviata in corner.

9' - Punizione di Pagano dal limite dell'area, conclusione alta sopra la traversa.

6' - Azione insistita della Roma nell'area dell'Hellas Verona, l'arbitro ferma il gioco a causa di un fallo di Joao Costa.

3' - Tiro-cross pericoloso di Cisse, la palla termina di poco sopra la traversa.

1' - Al via il match.