Mourinho e (un'altra) esultanza col raccattapalle: successe anche col Tottenham in Champions League (FOTO e VIDEO)

LAROMA24.IT - Nuova puntata della storia d'amore tra Mourinho e i raccattapalle. Al gol del 3-1 di El Shaarawy, infatti, l'allenatore portoghese si è voltato e nell'esultanza è finito ad abbracciare uno dei ragazzi predisposti al recupero del pallone ai bordi del campo. Al termine del match con l'Udinese, durante le interviste, lo Special One è tornato sull'episodio così: "Il terzo goal ha chiuso la partita e mi sono rilassato. C’era un bambino, per fortuna non era un poliziotto o una donna", ha detto divertito davanti alle telecamere. "È stato il primo che ho visto davanti a me", ha poi concluso.

Un episodio che si era già visto in Premier League, quando ai tempi del Tottenham Mourinho andò a festeggiare una rete degli spurs proprio con un 'ball boy' che in quel caso, però, aveva avuto un ruolo attivo nel gol del 2-2 contro l'Olympiakos in Champions League, permettendo di battere la rimessa laterale in fretta e sorprendendo di fatto gli avversari. In quel caso, Mourinho andò a dare il 'cinque' e poi abbracciare il giovane raccattapalle inglese che poi verrà ospitato anche al centro sportivo del Tottenham per pranzare con la squadra. Pillole di empatia.