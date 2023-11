DALLO STADIO TRE FONTANE MDR - Allo Stadio Tre Fontane sta andando in scena Roma-Hellas Verona, match valido per l'undicesima giornata del campionato Primavera 1. A sorpresa, ad osservare i ragazzi di Federico Guidi c'è anche il general manager Tiago Pinto, il quale si trova in tribuna con Gianluca Gombar, Alberto De Rossi, il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna e lo scout Enrico Paresce.

Prima del calcio d'inizio Pinto si è reso protagonista di un fitto colloquio con Guidi.