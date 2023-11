BALZANI: "I Friedkin ora pensano al rinnovo di Mourinho" - AGRESTI: "La vittoria di ieri è di Dybala e Lukaku, non del tecnico"

La Roma rivede la luce del 4° posto dopo il successo con l'Udinese per 3-1. "Squadra cresciuta, con personalità e autoritaria" il commento di Nando Orsi. "Sta ritrovando una sua identità" aggiunge Mario Mattioli. "Il problema della Roma non è il gioco, lo si è visto ieri" per Antonio Felici.

Il futuro di Mourinho rimane sempre un argomento centrale nei dibattiti, con Francesco Balzani che rivela: "Da quello che ho capito io i Friedkin, ora, ci stanno pensando se rinnovargli il contratto".

La partita, ieri, la vincono Dybala e Lukaku, poi se vogliamo attribuirla a Mourinho facciamo pure ma qualsiasi altro allenatore avesse vinto la partita di ieri si sarebbe parlato di Dybala e Lukaku decisivi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

I cambi però li fa l’allenatore, quindi va dato a Mourinho il merito nella partita di ieri (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma mi è sembrata una squadra cresciuta, con personalità e autoritaria. Pur avendo preso il gol del momentaneo pareggio poi ha meritato di vincere (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Paredes? Ieri ha fatto una partita da 6,5, la sua migliore prestazione quest’anno. È stato molto importante in fase di non possesso (RINALDO BOCCARDELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi è piaciuta la reazione della Roma dopo il pareggio, ha reagito da squadra vera ed ha vinto una partita importante. La Roma sta ritrovando una sua identità, anche nei momenti più negativi ha fatto vedere di essere una squadra (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Attenzione a parlare del nuovo che avanza che viene portato avanti per mode, Mazzarri viene preso in giro eppure arriva e vince in casa dell’Atalanta. Vedo Allegri che sta a due punti dalla prima e Mourinho che è in lotta per il quarto posto e arriva in fondo in Europa (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il problema della Roma non è il gioco, lo si è visto ieri. Ma non sarà mai una squadra di banditi purtroppo, però se recupera alcuni dei suoi elementi in campo si vede (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Oggi, con Lukaku in campo, sei terzo, se contiamo dalla terza giornata. Con una rosa quasi completa, Mourinho ha vinto 5 delle ultime 7 partite: sta facendo più del suo ma serve anche un aiuto a gennaio dal mercato. La Roma può essere da Champions grazie al suo allenatore e da quello che ho capito io i Friedkin, ora, ci stanno pensando se rinnovargli il contratto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)