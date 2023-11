FOTO - Iemmello come Totti: il centravanti del Catanzaro segna nel derby contro il Cosenza e sfoggia la maglia "Vi ho purgato ancora"

Nella giornata di ieri è andato in scena l'attesissimo derby tra Catanzaro e Cosenza, valido per la quattordicesima giornata di Serie B, e a spuntarla sono stati i padroni di casa per 2-0 grazie ai gol di Iemmello e Biasci. In occasione della prima rete il centravanti del Catanzaro ha sfoggiato un'esultanza particolare; infatti dopo il gol si è diretto verso la telecamera e ha mostrato una maglietta con la scritta "Vi ho purgato ancora!". La mente riporta al Derby della Capitale dell'11 aprile 1999, in cui Francesco Totti siglò la rete del definitivo 3-1 ed esultò proprio con la maglia "Vi ho purgato ancora".