Domani alle 10:30 la rifinitura in vista del Servette, alle 12:30 la conferenza di Mou e Paredes. Kumbulla torna a lavorare con il pallone

Domani sarà già vigilia di Europa League per la Roma, che giovedì sera ospiterà il Servette. Alle 10:30 i giallorossi scenderanno in campo a Trigoria per la consueta rifinitura, mentre alle 12:30 Josè Mourinho e Leandro Paredes interverranno in conferenza stampa. Notizie positive arrivano da Kumbulla. Il difensore, tramite un video su Instagram,ha mostrato i miglioramenti effettuati in vista del rientro e ha condiviso uno stralcio della sua seduta individuale mentre si allena in campo, anche con il pallone.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

EUROPA LEAGUE, ROMA-SERVETTE: ARBITRA PAJAC. NESSUN PRECEDENTE CON LE DUE SQUADRE

FOTO E VIDEO – TRIGORIA: RIPRESA VERSO IL SERVETTE SOTTO GLI OCCHI DI PINTO. PRESENTE ANCHE IL CLASSE 2005 JOAO COSTA

CALCIOMERCATO ROMA, PIACE CONTE PER LA PROSSIMA STAGIONE: PER L’ALLENATORE I GIALLOROSSI SONO LA PRIMA SCELTA INSIEME AL MILAN

ROMA-SERVETTE: DOMANI RIFINITURA ALLE 10.30, ALLE 12.30 LA CONFERENZA STAMPA DI MOURINHO E PAREDES

FOTO E VIDEO – PROSEGUE IL RECUPERO DI KUMBULLA: LAVORO IN CAMPO CON IL PALLONE

“INDOVINA IL COMPAGNO DI SQUADRA”: LA SFIDA TRA ABRAHAM E LUKAKU (VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO - IL MEGLIO DELL'ETERE ROMANO

IN THE BOX - GIUDIZI UNIVERSALI

POST MATCH- FATTORI DI RISCHIO

LR24