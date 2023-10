Roma-Servette: domani rifinitura alle 10.30, alle 12.30 la conferenza stampa di Mourinho e Paredes

Dopo la vittoria con il Frosinone in campionato, giovedì sera la Roma ospita il Servette nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Domani, alla vigilia del match, la squadra sosterrà l'allenamento di rifinitura al mattino al "Fulvio Bernardini" di Trigoria intorno alle 10.30 e, come di consueto, i primi 15 minuti saranno aperti alla stampa. Poi alle 12.30 José Mourinho interverrà in conferenza stampa, al suo fianco ci sarà Leandro Paredes.