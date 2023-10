CIARDI: "Aouar e Ndicka sono buonissimi colpi, ma hanno bisogno di tempo" - FELICI: "Pellegrini viene caricato di responsabilità eccessive"

Dopo la vittoria contro il Frosinone la Roma vuole dare continuità e giovedì sera affronterà il Servette nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale ci si sofferma sui nuovi acquisti: "Ndicka e Aouar buonissimi colpi, ma hanno bisogno di tempo", afferma Augusto Ciardi. "Paredes non dà nulla alla squadra", le parole di Furio Focolari. Antonio Felici, invece, parla di Lorenzo Pellegrini: "Viene caricato di responsabilità eccessive".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Aouar ha un passo troppo lento in questo momento. Davanti hai buonissime alternative e questo è il momento di fa rifiatare Dybala e Lukaku (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il centrocampo della Roma ha qualità: Cristante è l’uomo imprescindibile, mentre Pellegrini deve ritrovarsi, non può essere quello della prima parte di stagione (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Pellegrini deve crescere, Paredes non dà nulla alla squadra. Aouar è stato deludente fino a questo momento (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ndicka e Aouar non sono acquisti sbagliati, hanno bisogno di tempo. Presi a zero sono buonissimi colpi, anche Paredes è un'ottima operazione. Kristensen viene dal Leeds retrocesso, non possiamo aspettarci Cafu (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Pellegrini viene caricato di responsabilità eccessive, come se dovesse essere per forza un fuoriclasse. Lui è un ottimo giocatore, ma vanno ridimensionate le aspettative (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Paredes non ha iniziato la stagione in modo positivo, ma rispetto ai nuovi acquisti gioca e sta lì. Tra lui e Matic ci sono comunque due categorie di differenza (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)