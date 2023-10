Europa League, ROMA-SERVETTE: arbitra Pajac. Nessun precedente con le due squadre

Giovedì alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Servette, valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. I giallorossi si trovano al secondo posto in classifica con 3 punti (gli stessi dello Slavia Praga primo), mentre gli svizzeri sono ultimi a zero punti. L'arbitro della partita sarà il trentottenne croato Igor Pajac, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Ivan Mihalj e Vedran Ðurak. Il IV Uomo sarà Patrik Kolarić, mentre al VAR ci sarà Ivan Bebek. L'AVAR, invece, sarà lo spagnolo Juan Martínez Munuera.

(uefa.com)

Sarà il primo incrocio tra Igor Pajac e le due squadre, infatti il direttore di gara croato non ha mai arbitrato né la formazione capitolina né quella svizzera. Un solo precedente, invece, con i club italiani: Rapid Vienna-Fiorentina 1-0, match valido per l'andata del preliminare di Conference League di questa stagione.

LR24