"Indovina il compagno di squadra": Lukaku ha la meglio su Abraham. L'inglese: "Ne sai più di me" (VIDEO)

Romelu Lukaku e Tammy Abraham l'uno contro l'altro, ma non sul campo. I due attaccanti della Roma, infatti, si sono sfidati in una challenge un cui, tramite alcuni indizi, dovevano indovinare il compagno di squadra. Alla fine a trionfare è stato il centravanti belga, che ha indovinato 10 giocatori contro i 7 di Abraham. Nel finale anche un simpatico siparietto con Abraham che sconsolato ammette: "Ne sai più di me", nonostante l'ex Inter e Chelsea sia arrivato nella Capitale da poco più di un mese.