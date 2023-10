FOTO - Trigoria: ripresa verso il Servette sotto gli occhi di Pinto. Presente anche il classe 2005 Joao Costa

Questa mattina la Roma si è ritrovata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare a preparare la sfida contro il Servette, in programma giovedì sera e valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Lavoro di scarico e personalizzato per i giallorossi, con José Mourinho che ha chiamato anche alcuni ragazzi della Primavera tra cui Joao Costa e Mattia Mannini. Ancora assenti Diego Llorente, Chris Smalling e Renato Sanches, alle prese con i rispettivi infortuni.