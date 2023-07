Serie A 2023/24, il calendario: Roma-Salernitana all'esordio, derby al 12° e 31° turno. Ritiro estivo, il 15 luglio alle 10:30 test contro la Boreale

Giornata fondamentale per il campionato 2023/24. Quest'oggi è stato svelato il calendario della nuova stagione e la Roma esordirà allo Stadio Olimpico contro la Salernitana. I derby con la Lazio andranno in scena al 12esimo e il 31esimo turno, mentre l'ultima gara sarà in casa dell'Empoli.

Tiago Pinto continua a muoversi per regalare a José Mourinho il nuovo attaccante e in pole non c'è solamente Gianluca Scamacca. Per il centrocampo, invece, si parla di Daichi Kamada, Tommaso Baldanzi e Scott McTominay. Intanto il Chelsea ha messo gli occhi su Paulo Dybala, ma la Roma non è preoccupata per il momento.

Novità per quanto riguarda il ritiro estivo della Roma, infatti i giallorossi disputeranno un'amichevole contro la Boreale il 15 luglio alle ore 10:30.

