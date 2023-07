McTominay e Baldanzi sul taccuino

Dopo l'arrivo di Frattesi all'Inter, la Roma monitora altri centrocampisti. Il nome nuovo è quello di Scott McTominay del Manchester United, valutato 30 milioni dagli inglesi e con uno stipendio di 4.6 milioni di euro annuali. Su di lui c'è anche il Brighton. I giallorossi potrebbero poi reinvestire il 30% della cessione di Frattesi su un giovane: piace Baldanzi dell'Empoli, mentre si continua a lavorare con il West Ham per prendere Scamacca che si è già promesso alla Roma. Parlando sempre di centravanti, domani Tammy Abraham sarà a Trigoria per cominciare la seconda fase del recupero dopo l'infortunio al ginocchio.

(Corriera della Sera)