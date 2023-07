Calciomercato Roma: il Chelsea di Pochettino valuta Dybala

Sirene inglesi per Paulo Dybala: secondo quanto riferisce il giornalista Matteo De Santis de "La Stampa", l'argentino della Roma è nella lista del nuovo tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino per rinforzare la squadra. L'idea, secondo quanto spiegato, è allo stato embrionale ma i Blues valutano Dybala. Inoltre, come noto, nel contratto del 21 giallorosso è presente una clausola per l'estero da 12 milioni (la clausola valida per l'Italia è da 20 milioni) valida fino al 30 luglio. Al momento, comunque, la Roma non è preoccupata.

