Non solo Scamacca. La lista per Mou

Ora la priorità per Mourinho è il centravanti. Il portoghese vorrebbe un arrivo di qualità, per ritrovare i gol mancati la scorsa stagione. Tiago Pinto sta ragionando sui migliori candidati in rapporto qualità-prezzo: Scamacca è in attesa di novità dalla Roma, coi giallorossi che aspettano di capire se ci sarà un'apertura al prestito con diritto di riscatto. C'è già un accordo di massima col giocatore che vuole rilanciarsi dopo una stagione sfortunata. Alvaro Morata invece è ritenuto particolarmente complicato, nonostante sia il preferito dello Special One. Il costo è di 30 milioni, l'ingaggio è alto e senza decreto crescita. Sarebbe stato diverso con la cessione di Abraham, l'infortunio dell'inglese ha bloccato di fatto l'operazione con lo spagnolo, che comunque resta in lista.

Un altro giocatore che piace molto al portoghese è Folarin Balogun, statunitense dell'Arsenal, valutato almeno 35 milioni dopo i 22 gol della scorsa stagione al Reims in prestito. La Roma proverà un prestito con diritto di riscatto, anche perché vorrebbe prendere due attaccanti e non uno solo. Piace anche Mehdi Taremi, centravanti del Porto in scadenza nel 2024 e reduce da 31 gol nella passata stagione, mentre sono 18 quelli segnati da Youssef En-Nesyri, che potrà lasciare il Siviglia dati i problemi economici del club spagnolo. Valutazione 20 milioni. Un'altra opportunità è Adama Traoré, svincolato e in attesa di un contratto. A centrocampo invece, sfumato Frattesi, la Roma ragione sulle alternative: Kamada è stato messo in stand-by perché troppo trequartista, è stato offerto McKennie della Juventus mentre piace Sabitzer. Intanto El Shaarawy è a Trigoria, a breve arriverà la firma del rinnovo fino al 2025.

(corsport)