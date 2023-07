Calciomercato Roma: si continua a trattare con il West Ham per Scamacca. Il centravanti ha rifiutato il Milan

La telenovela Gianluca Scamacca continua. Secondo quanto rivelato dal sito che si occupa di calciomercato, il centravanti è pronto ad unirsi al raduno del West Ham ma spera di trasferirsi alla Roma in questa sessione di mercato. La società giallorossa sta continuando a trattare con gli inglesi e vorrebbe chiudere l'affare sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Gli 'Hammers' punterebbero all'obbligo, ma dopo la cessione di Declan Rice per oltre 100 milioni di euro potrebbero ammorbidire la loro linea. Scamacca era seguito anche dal Milan, ma ha frenato ogni trattativa pur di trasferirsi in giallorosso.

(calciomercato.com)

