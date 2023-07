PRUZZO: "La Roma dovrebbe prendere almeno due attaccanti" - MATTIOLI: "Sabitzer sarebbe un innesto importante"

Il mercato occupa i pensieri anche lungo le emittenti radiofoniche. Dopo l'affare tra Inter e Sassuolo per Davide Frattesi, secondo Lorenzo Pes "ora bisogna trovare il piano B, qualcuno piace di più al tecnico e qualcuno a Tiago Pinto. Rispetto a ieri però hai 10 milioni in più, bisogna ragionare su quale strada prendere". "Sabitzer? Ha grande forza fisica, sarebbe un innesto importante", dice Mario Mattioli.

"La Roma al momento ha un solo attaccante, ne dovrebbe prendere almeno due. Spero che uno dei due sia Icardi, darebbe più garanzie di tutti, poi Morata", conclude Roberto Pruzzo.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Affare Frattesi? Non capisco la polemica di chi non vorrebbe tifosi laziali, se sono campioni e forti a me va bene (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Tiago Pinto aveva molta fiducia su Frattesi, vista l'attesa dell'Inter. L'offerta dei nerazzurri è stata importante, 33 milioni più 5 di bonus, che la Roma non era disposta a raggiungere. Ora bisogna trovare il piano B, qualcuno piace di più al tecnico e qualcuno a Tiago Pinto. Rispetto a ieri però hai 10 milioni in più, bisogna ragionare su quale strada prendere (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Gli obiettivi a centrocampo della Roma? Bisogna capire se nella mente di Mourinho c'è l'idea di cambiare qualcosa dal punto di vista tattico. Ritorno di Wijnaldum? Potenzialmente è ancora valido, ma credo che la sua avventura a Roma sia finita (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma al momento ha un solo attaccante, ne dovrebbe prendere almeno due. Devi pensare, almeno ai nastri di partenza, di essere completo. Spero che uno dei due sia Icardi, darebbe più garanzie di tutti, poi Morata. Lo spagnolo è un ragazzo che dà tanto e fa giocare bene i compagni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Questione punta? Icardi se n'è parlato all'inizio, ora non se ne parla più. Un giocatore come Duvan Zapata potrebbe ancora farsi valere, sia fisicamente che tecnicamente. Sabitzer? Ha grande forza fisica, sarebbe un innesto importante (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Conosco bene Renato Sanches, agli esordi era un fenomeno. Se la Roma lo prende non avrà qualità a centrocampo ma la creerà avanti. Dipende da come l'allenatore vuole impostare la sua squadra, se vuole rottura in mezzo al campo o no (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)