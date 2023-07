Mourinho di nuovo a Roma: "Non mi aspetto nulla dal mercato. Morata? Parlo solo con i miei". Ufficiale il ritorno di Llorente

A due giorni dal raduno giallorosso a Trigoria in vista della nuova stagione, José Mourinho torna a Roma e sbarca a Ciampino col preparatore dei portieri, Nuno Santos. Intercettato dai cronisti presenti il tecnico giallorosso, sorridente, ha parlato anche del mercato: "Non mi aspetto nulla. Sono pronto e contento di lavorare. Morata? Parlo solo con i miei giocatori". Mentre in fase di mercato è accostato anche il profilo di Rodrigo de Paul per il centrocampo e Shomurodov piace al Galatasaray, è ufficiale il ritorno alla Roma di Diego Llorente in prestito dal Leeds: "Sono orgoglioso di poter continuare a far parte della famiglia giallorossa. Tutti insieme sono sicuro che possiamo fare qualcosa di grande".

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL ROMANISTA - SPUNTA ANCHE DE PAUL SULLA LISTA DI PINTO

IL GIORNALE - CONTI: MOURINHO È IL NUMBER ONE, ROMA È PAZZA DI LUI"

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA TURCHIA: OFFERTA DEL GALATASARAY PER SHOMURODOV

UFFICIALE: LLORENTE TORNA ALLA ROMA IN PRESTITO. IL DIFENSORE: "POSSIAMO FARE QUALCOSA DI GRANDE"

CIAMPINO, MOURINHO TORNA A ROMA: "NON MI ASPETTO NULLA DAL MERCATO, SEMPRE PRONTO PER LA STAGIONE" (FOTO E VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: OCCHI SU SAVINHO

FOTO - DYBALA IN INGHILTERRA: TAPPA A SILVERSTONE E SCATTO CON VERSTAPPEN

FOTO - LE IMMAGINI DELLA TERZA MAGLIA 2023/24

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24