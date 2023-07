FOTO - Arrivano le immagini del Third Kit. Lupetto di Gratton e dettaglio sulle maniche e sul colletto

Dopo la presentazione del Kit Home e le indiscrezioni sul Kit Away, arrivano anche le immagini del Third Kit per la stagione 23/24 della As Roma. La terza maglia sarà nera, con il logo Adidas bianco e il lupetto di Gratton come stemma. Il colletto sarà nero con il bottone nero. Il dettaglio sulla manica è quello di una catena intrecciata nei toni del rosso, arancione e giallo. Questi tre colori sono presenti anche nelle tre strisce che corrono lungo le spalle. Un'altra ispirazione è la carta utilizzata nella stagione 1978/79, dove la silhouette della lettera "R" è formata da sfumature dal rosso all'arancione. Questo sigillo è applicato anche alla nuca.

(mantosdofutebol.com.br)

GUARDA LE IMMAGINI