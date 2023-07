Conti: "Mourinho è il Number One, Roma è pazza di lui"

IL GIORNALE - Bruno Conti, leggenda della Roma, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla sua avventura in giallorosso e sull'operato di José Mourinho. Ecco le sue parole.

[...] In 12 mesi solari portò l'Italia in cima al mondo e la Roma allo scudetto? "Stiamo parlando di due squadre fortissime e di un grande presidente: Dino Viola. È stato un periodo fantastico. Sono felice di aver reso contenti tutti gli italiani, di aver fatto felici tutti i tifosi della Roma, ma soprattutto di aver realizzato il sogno del mio papà: Enrico. È stato un uomo straordinario, un lavoratore incredibile, ma soprattutto un grandissimo tifoso della Roma. Ricordo la sua felicità quando firmai il mio contratto con la Roma. La mia prima cravatta della divisa sociale la indossò sempre lui, per anni".

Il tuo rapporto con la Roma?

"Ho fatto di tutto e l'ho fatto sempre con l'enorme soddisfazione di chi lavorava per la squadra del suo cuore. Andai al Genoa solamente perché Anzaloni voleva Pruzzo e il Genoa non l'avrebbe venduto se non avessi accettato un altro anno in Liguria".

Oggi la tua Roma è nelle mani di José Mourinho?

"E non esistono mani migliori. Vivo la quotidianità di Mourinho e vi posso assicurare che è un grande leader, è un grande allenatore, ed è una grande persona. Per me è il Number One. Sottolineo un aspetto: il popolo, la gente, i tifosi capiscono subito la genuinità di una persona. Roma è pazza di Mourinho. Lo stadio è sold out da due anni!".