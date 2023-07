Spunta anche de Paul sulla lista di Pinto

Ieri la Roma ha ufficializzato la cessione di Darboe al Lask con la formula del prestito con diritto di riscatto a 3 milioni e continua a lavorare con il Bournemouth per finalizzare il trasferimento di Vina. La società giallorossa attende anche un'offerta ufficiale per Ibanez entro la fine di luglio e la richiesta è sempre ferma intorno ai 30 milioni.

I tasselli da aggiungere sono ancora molti, dall'esterno al centrocampista passando soprattutto per il centravanti. Intensificati i contatti con il Leeds per Kristensen, il quale è atteso nella Capitale a breve, Llorente invece tornerà in prestito secco.

Per quanto riguarda il centrocampo, Sabitzer piace molto a Mourinho, ma c'è l'ostacolo ingaggio. Riflessioni in corso per Kamada soprattutto sul ruolo del calciatore, mentre prende quota il nome di Renato Sanches, che potrebbe arrivare in prestito con parte dell'ingaggio pagato dal PSG. L'ultima suggestione riguarda de Paul, il quale è sul mercato. I giallorossi, però, ritengono lo stipendio troppo elevato.

In attacco continua ad attendere Scamacca e Pinto volerà nuovamente a Londra per incontrare il West Ham. Le parti trattano sulla base di un prestito, da valutare l'inserimento del diritto o obbligo di riscatto.

Nelle prossime settimane, invece, ci sarà un incontro con l'agente di Dybala per eliminare la clausola, prolungare il contratto fino al 2026 e aumentare lo stipendio a 6 milioni di parte fissa più bonus.

(Il Romanista)