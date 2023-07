FOTO E VIDEO - Mourinho di ritorno a Roma, lo Special One è sbarcato a Ciampino: "Non mi aspetto niente dal mercato". Con lui Nuno Santos

DA CIAMPINO ANNALISA FERRANTE - Dopo le vacanze estive, divise tra Londra e la sua Setubal, Josè Mourinho ha fatto ritorno a Roma. Lo Special One, infatti, intorno alle 14:35 è atterrato all'areoporto di Ciampino con un volo proveniente da Lisbona. Insieme a lui l'ormai inseparabile collaboratore Nuno Santos. Il portoghese è dunque pronto ad iniziare la sua terza stagione al timone del club giallorosso: è fissato per lunedì il raduno dei giocatori a Trigoria. Dopo i primi giorni di lavoro nel centro sportivo, la squadra si sposterà verosimlmente in Portogallo per la seconda parte di preparazione. Il tecnico ha rilasciato anche qualche battuta ai cronisti presenti:

Il mercato?

"Non mi aspetto niente. Sono solo contento di lavorare, lunedì mattina alle 8 sono pronto a lavorare".

Parlerà con Dybala?

"Ho parlato con Paulo come parlo con tutti, del contratto non so niente".

Ha parlato anche con Morata?

"Parlo solo con i miei giocatori."

È vero che per ridurre la squalifica doveva chiedere scusa pubblicamente?

"Si"

È rimasto sorpreso dalle motivazioni per la squalifica di 10 giorni?

"No non sono sorpreso. Ad agosto invece di stare in panchina starò con l'aria condizionata"

Un po' di aria fresca ci sarà in Portogallo?

"Non è così caldo come qui"

Le è dispiaciuto di Frattesi all'Inter?

"No"

Cosa si aspetta dal mercato?

"Niente, io sono un uomo di campo"