UFFICIALE, Llorente torna alla Roma a titolo temporaneo: "Possiamo fare qualcosa di grande". Pinto: "Ha confermato in campo le aspettative che riponevamo in lui" (VIDEO)

Ora è ufficiale: Diego Llorente torna alla Roma in prestito annuale. A comunicarlo la stessa società sul proprio sito ufficiale:

"L'AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Diego Llorente dal Leeds United a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024."

"Sono orgoglioso di poter continuare a far parte della famiglia giallorossa", ha commentato Llorente. "Quando a gennaio ebbi l’opportunità di venire alla Roma non esitai un istante e ancor meno in questi giorni di attesa. Ho sempre saputo che avrei fatto di tutto per restare, non solo per continuare ad appartenere a un club storico, ma anche per ritrovare i miei compagni e lottare ancora con loro e con i nostri tifosi per raggiungere i traguardi che meritiamo. Tutti insieme sono sicuro che possiamo fare qualcosa di grande".

"Nonostante sia arrivato a stagione in corso, Diego ha impiegato un tempo breve per integrarsi alla perfezione nel nostro spogliatoio, confermando sul campo le aspettative che riponevamo in lui", ha affermato il General Manager dell'Area Sportiva, Tiago Pinto. "Per questo siamo davvero felici di poter continuare a fare affidamento sulle sue caratteristiche e sul suo bagaglio di esperienze internazionali".

(asroma.com)

Il difensore spagnolo, attraverso i profili social del club, ha poi mandato un messaggio ai tifosi giallorossi: "Sono felice di tornare, non vedo l'ora di iniziare una nuova sfida con questa maglia. Daje Roma"