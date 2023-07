Calciomercato Roma, dalla Turchia: presentata dal Galatasaray un'offerta di prestito con diritto di riscatto per Shomurodov

La Roma sta lavorando ad alcune cessioni e tra queste c'è anche quella di Eldor Shomurodov. Secondo quanto riportato dal sito turco, il Galatasaray è molto interessato al centravanti uzbeko e il vicepresidente Erden Timur avrebbe incontrato la società giallorossa per discutere dell'attaccante, presentando un'offerta di prestito con diritto di riscatto. La Roma sarebbe disposta a cederlo a titolo temporaneo e le parti sono in contatto. Anche Shomurodov è favorevole al trasferimento in Turchia.

(fotomac.com.tr)

