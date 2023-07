Mercato: all-in su Renato Sanches, obiettivo chiusura entro 48 ore. Fatta per Reynolds al Westerlo. Il 2 agosto alle 20:45 Roma-Farense

La Roma è pronta ad affondare il colpo per Renato Sanches. Il portoghese è l'obiettivo numero uno per il centrocampo e i giallorossi contano di chiudere l'operazione nelle prossime 24/48 ore. I contatti tra le due società sono continui e si tratta sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Fatta, invece, per la cessione a titolo definitivo di Bryan Reynolds al Westerlo per 3,5 milioni di euro più il 25% sulla futura rivendita.

Intanto la Roma ha ufficializzato la data e l'orario dell'ultima amichevole che si disputerà in Algarve: il 2 agosto alle ore 20:45 italiane i capitolini affronteranno il Farense.

