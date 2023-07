Ci siamo: è a un passo la chiusura della trattativa che riporterà Bryan Reynolds al Westerlo dopo il prestito della scorsa stagione, ma questa volta a titolo definitivo. Secondo quanto riferisce il sito specializzato in calciomercato, nelle casse del club di Trigoria 3,5 milioni per il cartellino e in più Tiago Pinto si è assicurato il 25% sulla futura rivendita dello statunitense. La fumata bianca è attesa in serata: Reynolds firmerà un quadriennale.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE