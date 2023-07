Sanches sì, ora manca la punta

La punta che cerca Mourinho (dai messaggi che invia, parliamo di Alvaro Morata) forse non arriverà (costi troppo elevati al momento), ma un attaccante in più di sicuro lo vedremo e magari al tecnico andrà bene lo stesso, specie se parliamo di Gianluca Scamacca. Intanto, a meno di clamorosi dietro front – come riferiscono dalla Francia – è in arrivo il centrocampista: Renato Sanches, in prestito(con diritto di riscatto) dal Psg. E in tal caso, il centrocampo sarebbe al completo. (...) L’attacco è sempre stato un problema, parzialmente tamponato dalla efficacia di Abraham (nel primo anno) e di Dybala (in quello precedente). Pinto sta aspettando segnali dal West Ham, che tentenna nel cedere Scamacca solo in prestito, visto il grande esborso economico effettuato nella passata stagione per strapparlo al Sassuolo. L’Inter resta alla finestra, pronta al disturbo. La Roma per acquistare, prima deve vendere e le operazioni fattibili al momento sono solo in prestito. Prestito che, appunto, sembra stia concedendo il Psg per Sanches, fuori dai piani di Luis Enrique, insieme con Wijnaldum. E rischia di essere liberato anche Fabian Ruiz. Il portoghese, viene da una serie interminabile di infortuni, che gli hanno condizionato negativamente le ultime stagioni. Se recuperato, Sanches (che nella Roma è amico di Nuno Santos, preparatore dei portieri giallorossi) è un ottimo giocatore, capace di portare al centrocampo un necessario cambio di passo in più. Si attendono sviluppi definitivi, la Roma prima di dare per concluso l’affare, ci va con i piedi di piombo. Sanches porterebbe qualità e magari anche quei gol mancanti. (...) Un’altra voce come opzione per il centrocampo – oltre agli esuberi del Psg – è Scott McTominay, 26 anni, che il Manchester è disposto a dare via. (...)

(Il Messaggero)