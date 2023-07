Ritiro Roma: squadra in partenza verso lo stadio per l'allenamento. E Nuno Santos non aspetta Mou sulla navetta

DA ALBUFEIRA MDR - Altro giorno di lavoro in Portogallo per la Roma. I ragazzi di Mourinho scenderanno in campo alle ore 10 locali per il consueto allenamento. I giallorossi prepareanno l'amichevole di domani sera contro l'Estrela Amadora.

LIVE

10:00 - (9:00) - Squadra in partenza per lo Stadio.

9:30 (8:30 locali) - Come accaduto già nei gorni scorsi, la staff partirà per lo Stadio di Albufeira prima dei giocatori. Simpatico siparietto prima della partenza: nella navetta in cui solitamente si posiziona lo staff tecnico, scoccate le 8.30, Nuno Santos ha intimato all'autista di partire, nonostante a bordo mancasse ancora José Mourinho. Tra la perplessità di autista e addetti alla sicurezza, Nuno ha scherzosamente forzato la mano e fatto partire la navetta. Due minuti dopo è arrivato anche Mourinho, che si è sistemato nel secondo mezzo.