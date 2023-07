Calciomercato Roma: trattativa ad oltranza per Renato Sanches. Prossima settimana decisiva

Trattativa ad oltranza. Roma e Paris Saint-Germain si aggiorneranno ancora, con nuovi contatti previsti la prossima settimana quando i francesi rientreranno dal Giappone, con l'obiettivo di trovare un punto d'incontro per Renato Sanches. Per il Psg, infatti, il giocatore ha una valore di 20 milioni di euro. I giallorossi, come si sa, puntano al prestito.

Renato Sanches, scrive il sito dell'esperto di calciomercato, "è stato il primo obiettivo a centrocampo di Tiago Pinto e Mourinho". La settimana prossima sarà decisiva per averlo alle condizioni volute dalla Roma.

(gianlucadimarzio.com)

Differente, invece, l'aggiornamento sull'affare Renato Sanches che arriva dal sito di calciomercato che scrive come a breve il giocatore del Psg potrebbe sbarcare a Fiumicino per le visite mediche, con la fumata bianca che potrebbe arrivare già entro stasera. Decisiva, si sostiene, una telefonata di Mourinho che ha convinto il giocatore inizialmente poco propenso ad accettare una soluzione di una squadra che non gioca la Champions League.

L'operazione prevedrà un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 12,5 milioni che può diventare obbligo in base a un numero alto di presenze del portoghese e stipendio da 5,5 milioni in minima parte pagato dal Psg, come avvenuto lo scorso anno per Wijnaldum. I francesi, però, vorrebbero alzare il costo del riscatto a 15 milioni.

(calciomercato.com)