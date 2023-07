CORALLO: "Con Sanches e Scamacca mercato da 8" - BALZANI: "Operazione rischiosa avendo solo Bove"

Nelle ultime ore il nome di Renato Sanches sembra aver definitivamente staccato tutti gli altri per andare a completare il centrocampo della Roma. "Darei un 8 a una sessione di mercato conclusa con Scamacca e Renato Sanches", il giudizio di Andrea Corallo. Augusto Ciardi chiarisce: "Non è che Mourinho sia scontento di Renato Sanches, semplicemente avrebbe preferito Sabitzer o Kamada".

Il commento di Francesco Balzani sull'eventuale arrivo del portoghese: "Andrebbe bene se dietro avessi un giocatore come Dominguez, invece avendo Bove diventa rischiosa come operazione".

Renato Sanches è proveniente dal Psg e forse per questo è più facile attenzionarlo. Poi può succedere che la Roma si sposta su altri profili. Secondo me c’è una terza opzione per l’attacco dei giallorossi... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non mi convincono ne Morata ne Scamacca, nel senso che avrei puntato a qualcosa di diverso (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se la Roma dovesse inserire in prestito Renato Sanches e Scamacca, sarebbe un gran mercato. Darei un 8 a una sessione del genere, vorrei solo che non ci fossero obblighi di riscatti legati alle presenze per non evitare situazioni come Camara lo scorso anno (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Con Morata vai sul sicuro, è buono per qualsiasi allenatore perché fa da jolly. Scamacca non lo so, non so se è completo... (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non è che Mourinho sia scontento di Renato Sanches, semplicemente avrebbe preferito Sabitzer o Kamada. Come tutti quelli che conoscono il giocatore del Psg ha dei dubbi sulla tenuta fisica (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Su Renato Sanches devi partire dal presupposto che farà 20 partite, lo dice la sua carriera. Andrebbe bene se dietro avessi un giocatore come Dominguez, invece avendo Bove diventa rischiosa come operazione (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Piano con questa fenomenologia del calciomercato perché Xhaka due anni dopo sta al Bayer Leverkusen, eppure all'arrivo di Mourinho sembrava l'acquisto necessario. È stato meglio prendere Matic a costo zero per la Roma (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)