Psg: Renato Sanches in panchina nell'amichevole contro il Cerezo Osaka

Nelle ultime ore si sono infittite le voci di un prossimo arrivo alla Roma di Renato Sanches. Il centrocampista, attualmente impegnato col Psg nella tournée in Giappone, non scenderà in campo dall'inizio nell'amichevole della squadra di Luis Enrique contro il Cerezo Osaka. Ben 17 i giocatori accomodati in panchina per il Psg, tra cui figura anche Renato Sanches.