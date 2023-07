La UEFA non fa sconti: confermate le 4 giornate di squalifica a Mou. Mercato: ufficiale Shomurodov al Cagliari, si insiste per Renato Sanches

La Roma non si ferma. Dopo l’amichevole di ieri contro il Braga, terminata con il punteggio di 1-1, i giallorossi hanno svolto una seduta di allenamento nel pomeriggio all’Estadio Municipal di Albufeira.

Intanto arrivano brutte notizie per José Mourinho: la UEFA non ha accolto il ricorso della società contro la squalifica del tecnico, motivo per cui lo Special One salterà le prime quattro giornate della fase a gironi dell’Europa League.

Novità sul fronte mercato: è ufficiale la cessione di Eldor Shomurodov al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tiago Pinto intanto continua a lavorare per Renato Sanches e Gianluca Scamacca.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LEGGO - ROMA, PAREGGIO E APPLAUSI CONTRO IL BRAGA. SCAMACCA ARRIVA: FARÀ COPPIA CON DYBALA

ROMA-BRAGA, EL SHAARAWY: “PARTITA VERA, TOSTA. SONO FELICE DI STARE QU, IL RINNOVO ERA LA MIA PRIORITÀ. AOUAR? CHE QUALITÀ E PERSONALITÀ” (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: S’INSISTE PER RENATO SANCHES, L’ALTERNATIVA È MCTOMINAY. FRENATA PER MORATA

UFFICIALE: ROMA-ESTRELA AMADORA SABATO ALLE 20

UEFA, RESPINTO IL RICORSO DELLA ROMA: CONFERMATE LE 4 GIORNATE DI SQUALIFICA A MOURINHO

STADIO ROMA: AFFIDATA A NOMISMA LA GESTIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO (COMUNICATO E FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA, C’È LA FIRMA DI JON GUERRERO: IL REAL MADRID MANTERRÀ IL 50% DELLA VENDITA FUTURA

UFFICIALE: SHOMURODOV È UN CALCIATORE DEL CAGLIARI. PRESTITO CON OPZIONE DI ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO (COMUNICATO AS ROMA E FOTO)

RITIRO ROMA, POSSESSO PALLA A MASSIMO DUE TOCCHI CON L'AIUTO DELLE SPONDE, MOURINHO AL GRUPPO: “SPRECHIAMO TROPPO TEMPO NELLA PARTE BASSA DEL CAMPO” (FOTO E VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24