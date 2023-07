TREVISANI: "Nessuno nella Roma segna come El Shaarawy" - BALZANI: "Per Scamacca non basta il prestito con diritto"

La prima amichevole con una squadra professionistica offre nuovi spunti di riflessioni all'indomani nelle discussioni radiofoniche. "Nella rosa della Roma nessuno segna come El Shaarawy ed è qualcosa che va tenuto in conto quando si pensa di fargli fare il terzino" il pensiero di Riccardo Trevisani. "Bisogna capire Aouar cosa può dare di più rispetto a Wijnaldum, anche se per me c'è un miglioramento sicuro" il commento di Roberto Pruzzo sul nuovo centrocampista della Roma.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

I falli del Braga di ieri? Dovunque andiamo c'è un problema con gli arbitri, ormai non ho più aspettative sotto questo aspetto. El Shaarawy? Vorrei avere tutti i panchinari come lui (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Cristante? Nella nostra realtà è un giocatore sottovalutato: non è un problema per la Roma, quelli sono altri (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Penso che El Shaarawy abbia raggiunto una maturità calcistica importante, come uomo in più è una grande alternativa. Calvert-Lewin? Due anni fa sembrava potesse esplodere con Ancelotti, poi è stato vittima di infortuni continui. Scamacca? La Roma ha i mezzi per prenderlo ma sta aspettando per capire il futuro di Morata (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

El Shaarawy? La sua riconferma è stata importante. Bisogna capire Aouar cosa può dare di più rispetto a Wijnaldum, anche se per me c'è un miglioramento sicuro. Scamacca? Se ogni volta spinge per andarsene non so quanto il West Ham voglia fargli un favore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Nella rosa della Roma nessuno segna come El Shaarawy ed è qualcosa che va tenuto in conto quando si pensa di fargli fare il terzino...Se fa la punta, per me, può fare 12 gol a stagione (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che Renato Sanches a breve sarà un giocatore della Roma. La questione Scamacca è diversa perché il West Ham non è il Psg e lì qualcosa devi mettere in più rispetto al semplice prestito con diritto di riscatto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Le scelte di Mourinho contro il Braga? Sono strategie, giusto giocare in amichevole con i probabili titolari della prima giornata (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

El Shaarawy? Chiaro che poteva dare di più in carriera, anche se il valore complessivo del giocatore non è quello di un campione. Scamacca? Credo che voglia andare via a tutti i costi dal West Ham, è un buon giocatore anche se quest'anno non lo ha dimostrato (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)