Roma, pareggio e applausi contro il Braga. Scamacca arriva: farà coppia con Dybala

LEGGO (F. BALZANI) - La Roma pareggia ma convince ancora. Ad Abufeira la squadra di Mou ha si è fatta riprendere sull'1-1 contro il Braga nella prima amichevole (per modo di dire) della dieci giorni portoghese, la terza di questo inizio preparazione. Il tecnico - che si è seduto in tribuna - ha escluso dal 1' Dybala e Pellegrini (squalificati pure loro per la prima di campionato) e messo in mostra un Aouar già in buona forma. Al 17' la Roma è andata vicina al vantaggio con la traversa di Mancini, poi tante botte (del Braga) prima del gol di El Shaarawy su assist di Zalewski. Nella ripresa dentro la Joya con Belotti sempre unica punta (in tutti i sensi). E l'argentino ha regalato magie e rimediato calcioni prima del pari di Bruma a 4' dalla fine lasciato solo in area da Celik e del 2-1 sfiorato da Matic.

Buone notizie intanto dal mercato. Si va verso la fumata bianca per la coppia Renato Sanches-Scamacca. Il portoghese ieri non si è nemmeno allenato col Psg. Il via libera di Luis Enrique spiana la strada a Pinto pronto a prenderlo in prestito con riscatto (da 13 milioni) in base alle presenze del portoghese che dopo un primo tentennamento ora ha aperto a Mourinho. Dall'Arsenal si era offerto Lokonga, che però non convince. Scamacca invece si è congedato dalla Premier, almeno sui social. L'attaccante ieri ha tolto la dicitura "giocatore del West Ham" dalla bio di Instagram per poi pubblicare un tweet con tutte le foto dei suoi migliori momenti a Londra. Praticamente un addio oppure l'ennesimo gesto del 24enne di Fidene per forzare la mano.

La Roma, dopo l'incontro Pinto-Mourinho, ha deciso di puntare sull'azzurro anche perché (al momento) l'Atletico non intende abbassare le pretese per Morata che ieri ha avuto un incontro chiarificatore con Simeone. Il West Ham ha aperto alla formula del prestito oneroso da 4 milioni purché il riscatto (da circa 23) avvenga a condizioni meno ostiche di quelle proposte inizialmente (qualificazione in Champions e numero di presenze). Si lavora sui dettagli, ma ogni giorno è buono per chiudere l'affare. Carlton-Lewin dell'Everton, invece, viene visto come un eventuale aggiunta al reparto.