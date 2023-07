Calciomercato Roma: s'insiste per Renato Sanches, l'alternativa è McTominay. Frenata per Morata

La Roma continua a muoversi in entrata, col centrocampista e l'attaccante divenuti ormai delle priorità. Secondo il giornalista di TMW Marco Conterio sarebbe vicino Renato Sanches in prestito con diritto di riscatto dal Psg, col giocatore che è ormai fuori dal progetto di Luis Enrique. L'alternativa per Mourinho sarebbe Scott McTominay, in uscita dal Manchester United.

Sul fronte attaccante invece ci sarebbe stata una frenata per Morata di fronte alla richiesta di 20 milioni dell'Atletico Madrid, mentre si starebbe ancora lavorando sul prestito con diritto di riscatto per Scamacca. Le alternative sono Daka del Leicester City e Calvert-Lewin dell'Everton, con la stessa formula.

Come scrive anche Fabrizio Romano su Twitter la Roma insiste per Renato Sanches, che era nei piani di Mourinho già dalla scorsa settimana. La Roma spera che il Psg permetta al giocatore di muoversi in prestito: le trattative proseguiranno nei prossimi giorni.

AS Roma, insisting for Renato Sanches as expected - it was in José Mourinho plans since last week. Roma are hoping for PSG to allow Renato to leave on loan. ??

Negotiations will continue in the next days but it's up to PSG. Mourinho wants Renato. pic.twitter.com/ffF5kiFgS6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023