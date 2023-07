Ritiro Roma, squadra diretta allo stadio per l'allenamento. Selfie con i tifosi per Dybala, Rui Patricio, Smalling, El Shaarawy e Spinazzola (VIDEO)

DA ALBUFEIRA MDR - Archiviata l'amichevole contro il Braga, terminata 1-1, la Roma prosegue la sua preparazione in questo ritiro portoghese. I ragazzi di Mourinho scenderanno in campo per l'allenamento alle ore 17. In vista il test di sabato contro l'Estrela Amadora.

LIVE

16:58 (15:58 locali) - La squadra è partita ora per lo stadio.

16:56 (15:56 locali) - Si fermano con i tifosi anche Matic, Rui Patricio, Smalling ed El Shaarawy.

16:54 (15:54 locali) - Anche il resto della squadra è pronta a partire. Tra i più acclamati Paulo Dybala: la Joya, sempre tra i più disponibili, si è fermato con una ventina di tifosi per selfie e autografi. In particolare con una signora portoghese in vacanza in Algarve e che oggi compie 50 anni. Il fantasista argentino, insieme al consueto autografo, le ha dedicato anche un pensiero per il compleanno.

16:27 (15:27 locali) - La squadra è in partenza per lo Stadio Municipal di Albufeira. Il primo ad uscire dall'hotel è stato Leonardo Spinazzola, che raggiungerà il campo insieme allo staff tecnico. All'uscita dal resort selfie ed entusiamo da parte dei tifosi per il terzino giallorosso.