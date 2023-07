Calciomercato Roma, c'è la firma di Jon Guerrero: il Real Madrid manterrà il 50% della vendita futura (FOTO)

Acquisto di prospettiva per la Roma, che ha ingaggiato dal Real Madrid il giovane Jon Guerrero, figlio della leggenda dell'Athletic Bilbao. Il giovane trequartista classe 2004, fa sapere Fabrizio Romano, ha firmato il contratto che lo legherà ai giallorossi. Il club blancos manterrà il 50% della vendita futura, col giocatore che inizialmente verrà aggregato alla Primavera di mister Guidi.

AS Roma are signing Julen Jon Guerrero from Real Madrid, Athletic’s legend son ??



2004 born talent joins Roma thanks to director Vergine’s work from Real on loan with free buy option clause.

Real Madrid will keep 50% of future sale.

Exclusive pic of contract signing ⤵️? pic.twitter.com/lriSBlmZP8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023