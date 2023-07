Dopo i 10 giorni di squalifica in Serie A, la Roma dovrà fare a meno di Josè Mourinho anche per le prime partite di Europa League. Il ricorso del club per la squalifica del tecnico dopo le offese a Taylor al termine di Siviglia-Roma, è stato infatti respinto. Lo Special One dovrà dunque scontare le quattro giornate di squalifica. Per il club invece trasferta vietata ai tifosi per un turno e una giornata in casa con l'Olimpico a capienza ridotta.

