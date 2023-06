Si lavora per Nzola, ritorno di Abraham previsto per il 2024. Incontro Mou-De Rossi all’Olimpico: “Mister resti, sì?”. Oltre 35mila abbonamenti

La stagione 2022/23 della Roma è ufficialmente terminata, ma è già tempo di organizzare quella che verrà. In entrata si monitorano Lukaku, Nzola e Arnautovic, dopo il brutto infortunio al crociato di Abraham. L'inglese sarà costretto a stare fuori per ben 9 mesi, col rientro previsto a marzo 2024. Nel frattempo aumentano le possibilità di una conferma di Mourinho anche per la prossima stagione, dopo l'incontro a sorpresa con De Rossi a fine partita. E a tal proposito gli abbonamenti per lo Stadio Olimpico hanno già superato quota 35mila, col numero destinato a salire nelle prossime ore. Infine ai premi Ussi Roma ha parlato il giovane Bove: "Stagione emozionante, ho meritato la fiducia di Mourinho".

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

PREMI USSI ROMA, PRESENTE BOVE: "STAGIONE EMOZIONANTE, HO MERITATO LA FIDUCIA DI MOURINHO" (FOTO E VIDEO)

I VOTI DEGLI ALTRI - MATIC "ORCHESTRA", EL SHAARAWY "MERITA LA CONFERMA", DYBALA "AL PICCOLO TROTTO"

CALCIOMERCATO ROMA: PROBABILE L'ADDIO A BELOTTI, IN BILICO IL RINNOVO DI EL SHAARAWY. MONITORATO LUKAKU, PIACCIONO NZOLA E ARNAUTOVIC

REPUBBLICA.IT - MOURINHO, L'INCONTRO A SORPRESA CON DE ROSSI E IL VERTICE CON IL CLUB: PERCHÉ ORA LO SPECIAL ONE PUÒ RESTARE A ROMA

CORRIEREDELLOSPORT.IT - ABRAHAM: NOVE MESI DI STOP PER L'INFORTUNIO AL GINOCCHIO. RIENTRO FISSATO A MARZO 2024

ABBONAMENTI: SUPERATA QUOTA 35MILA, ESAURITE LE CURVE E I DISTINTI

CAMPO 3 DEL 'GIULIO ONESTI' INTITOLATO A VIALLI: PRESENTE DE ROSSI, LUNGO ABBRACCIO CON PELLEGRINI (FOTO)

INSTAGRAM, ABRAHAM DOPO L'INFORTUNIO: "TORNERÒ PIÙ FORTE CHE MAI". DYBALA "TI ASPETTIAMO FRATELLO". MESSAGGI ANCHE DI ZALEWSKI, EL SHAARAWY E WIJNALDUM (FOTO)

IBANEZ: “MOURINHO SPECIALE, VUOLE SEMPRE VINCERE"

GIUDICE SPORTIVO: UN TURNO DI SQUALIFICA A DYBALA E PELLEGRINI. DUE PER FOTI

CALCIOMERCATO ROMA, AL LAVORO PER NZOLA: BASE D'INTESA 8.5 MILIONI. POSSIBILE INSERIMENTO DI SHOMURODOV E TAHIROVIC

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

