Instagram, il messaggio di Abraham dopo l'infortunio: "Tornerò presto più forte che mai" (FOTO)

"Grazie a tutti per i vostri messaggi. Tornerò presto più forte che mai". Usa questa parole, Tammy Abraham, per esprimersi all'indomani del grave infortunio subito al ginocchio sinistro, la lesione del legamento crociato anteriore che rischia di tenerlo ai box per nove mesi, fino a marzo del 2024. L'attaccante inglese è stato costretto a uscire dal campo al 64' di Roma-Spezia, dopo un movimento innaturale della gamba.