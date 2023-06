Abbonamenti: superata quota 35mila, esaurite le curve e i distinti

Sono già oltre 35mila gli abbonamenti venduti dalla Roma per la prossima stagione, quando non è ancora iniziata la vendita libera, che partirà venerdì 9 giugno. Sono già completamente esaurite la Curva Sud e la Curva Nord, così come i Distinti Sud e i Distinti Nord. Nella stagione 2023-24, dunque, i giallorossi giocheranno ogni partita di campionato in casa con almeno più della metà dello stadio occupata dai propri tifosi.