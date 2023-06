I VOTI DEGLI ALTRI - Matic "orchestra", El Shaarawy "merita la conferma", Dybala "al piccolo trotto"

La Roma nell'ultima partita del campionato di Serie A 22/23 vince battendo lo Spezia per 2-1 conquistando un piazzamento in Europa League. Tanti i rimpianti della stagione, in primis Abraham che non riesce nemmeno a guadagnarsi un voto per i minuti giocati, pochi e male. Per fortuna c'è la Joya che trova il modo per essere decisivo ottenendo molto più che una sufficienza (7,35). Male anche Belotti (5,14) "La casella dei gol ancora immacolata è davvero troppo per un centravanti" scrive di lui Il Romanista.

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Svilar 6,21

Celik 5,57

Mancini 6,07

Smalling 6,42

Zalewski 6,57

Bove 6,28

Cristante 6,28

Pellegrini 6,28

El Shaarawy 6,64

Dybala 7,35

Belotti 5,14

Llorente 6,14

Abraham sv

Matic 6,42

Spinazzola 6,

Wijnaldum 6,28.

Foti/Mourinho 6,35

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6;

Celik 5,5

Mancini 6

Smalling 6,5

Zalewski 6;

Bove 6,5,

Cristante 6,

Pellegrini 6,

El Shaarawy 6,5,

Dybala 7,

Belotti 5

Llorente 6

Abraham sv

Matic 6,5

Spinazzola 6,

Wijnaldum 6.

Foti 5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6,5;

Celik 5,5

Mancini 6,

Smalling 6,5

Zalewski 6,5;

Bove 6,

Cristante 6,5,

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 7,

Dybala 7,

Belotti 5

Llorente 6

Abraham sv

Matic 6,

Spinazzola sv,

Wijnaldum 6,5.

Foti 6,5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5;

Celik 5,

Mancini 6,

Smalling 6,

Zalewski 6,5;

Bove 6,5,

Cristante 6,5,

Pellegrini 6,

El Shaarawy 6,5,

Dybala 9,

Belotti 5

Llorente 6

Abraham sv

Matic 7,

Spinazzola sv,

Wijnaldum 6,5.

Foti 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6;

Celik 6,

Mancini 6,

Smalling 6,

Zalewski 7;

Bove 6,

Cristante 6,

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 6,5,

Dybala 7,

Belotti 5,5

Llorente 6

Abraham sv

Matic 6,

Spinazzola sv,

Wijnaldum sv.

Foti 6

IL TEMPO

Svilar 6;

Celik 5,5

Mancini 6,

Smalling 6,5

Zalewski 6,5;

Bove 6,

Cristante 6,

Pellegrini 6,

El Shaarawy 6,5,

Dybala 7,

Belotti 5

Llorente 6,5

Abraham sv

Matic 6,5,

Spinazzola 6,

Wijnaldum 6.

Mourinho 6,5

IL MESSAGGERO

Svilar 6;

Celik 6,

Mancini 6,

Smalling 7,

Zalewski 6,5;

Bove 6,5,

Cristante 6,

Pellegrini 6,

El Shaarawy 6,5,

Dybala 7,

Belotti 5

Llorente 6

Abraham sv

Matic 6,

Spinazzola sv,

Wijnaldum sv.

Mourinho 6,5

IL ROMANISTA

Svilar 6,5;

Celik 5,5

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Zalewski 7;

Bove 6,5,

Cristante 7,

Pellegrini 7,

El Shaarawy 7,

Dybala 7,5,

Belotti 5,5

Llorente 6,5

Abraham sv

Matic 7,

Spinazzola 6,

Wijnaldum 6,5.

Mourinho 7