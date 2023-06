CORALLO: "Il gesto ai tifosi di Mourinho è eloquente" - BALZANI: "Ora dovrà raggiungere una visione comune con i Friedkin"

Terminata la stagione, nell'etere romano si analizza quello che sarà il futuro di Josè Mourinho, da ieri sera un po' più vicino alla Roma: "Il gesto ai tifosi di Mourinho è eloquente. Non credo che la sua permanenza mitighi la rabbia per la sconfitta in finale, ma è comunque una garanzia per il futuro", il pensiero di Andrea Corallo. Più cauto Antonio Felici: "Sulla permanenza del mister i segnali ormai mi sembrano più che positivi, sopratutto quando ieri Mourinho mima il gesto di “rimanere” alla tifoseria. Io però conservo un po’ di prudenza sulla situazione economico finanziaria della Roma"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Siamo fortunati che il campionato sia finito, gli arbitri incidono troppo. Ieri sera non è stato fischiato un rigore su Dybala che era più che netto. Belotti è stato una grande delusione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Sugli arbitri c'è da capire se è malafede o impreparazione (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Va bene che la Roma può aver risentito l'assenza di Dybala, ma non dimentichiamoci che anche altre squadre come Milan, Inter e Napoli hanno giocato senza giocatori fondamentali. Non può diventare un alibi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il gesto ai tifosi di Mourinho è eloquente. Non credo che la sua permanenza mitighi la rabbia per la sconfitta in finale, ma è comunque una garanzia per il futuro. Capisco poco i fischi di ieri a Wijnaldum (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il campionato della Roma non è soddisfacente: nonostante le attenuanti, ritroviamo questa squadra al sesto posto quando pensavo potesse lottare per il quarto. Mourinho qui sta bene. Se ci fosse la possibilità a condizioni favorevoli, terrei Wijnaldum per la prossima stagione (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Icardi sarebbe il primo nome da prendere, alla Roma farebbe assolutamente comodo. Lukaku non è un’operazione fattibile. Terrei Belotti come riserva di un attaccante forte. Mourinho rimane convinto di rimanere, penso che nella prossima stagione i giallorossi faranno bene (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sulla permanenza del mister i segnali ormai mi sembrano più che positivi, sopratutto quando ieri Mourinho mima il gesto di “rimanere” alla tifoseria. Io però conservo un po’ di prudenza sulla situazione economico finanziaria della Roma perché ieri abbiamo avuto una botta terrificante con lo sfortunatissimo infortunio di Abraham sulla cui cessione avresti dovuto fondare il mercato estivo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Se Mourinho ha promesso prima alla squadra a Budapest e poi ieri ai tifosi che rimane non penso che ci sia alcun dubbio per pensare il contrario. Nonostante questo però io non sono ancora sicuro che si siano sciolti tutti i dubbi tra Mourinho e Friedkin quindi ora bisognerà mettersi al tavolo e lavorare per raggiungere una visione comune. Fino ad oggi a metterci la faccia è stato soltanto Mourinho, io spero che a fianco del mister possa essere inserita una figura dirigenziale importante che possa aiutarlo. (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)