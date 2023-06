Mourinho, l'incontro a sorpresa con De Rossi e il vertice con il club: perché ora lo Special One può restare a Roma

Dopo il bagno d’amore vissuto al fischio finale di Roma-Spezia e la promessa ai supporter ("resto qui") è arrivato l'incontro con uno dei simboli del romanismo. Ecco, nella pancia dello stadio Olimpico, il faccia a faccia con Daniele De Rossi a cui Repubblica ha assistito: “Mister... rimani, si?”. “Sì, ma vediamo” la risposta sincera dello Special One. Tra un abbraccio e tanti sorrisi. “Come vediamo?”, replica a quel punto l'ex capitano. “Tutti i tifosi sono qui per te. Se te ne vai…”. De Rossi con le mani mima il gesto dello stadio che viene giù. Una risposta che fa sorridere Mourinho. La risposta è nello stile dell'allenatore portoghese: “Loro sono rimasti qui quando te ne sei andato tu. Anche quando se n’è andato Totti”. “Eh... ma senza di te è difficile”, l'ultima battuta dell’ex numero 16. Ancora un sorriso.

Non resterà che attendere, perché nell'agenda del general manager Tiago Pinto l'appuntamento con Mourinho è fissato nei prossimi giorni. Il tecnico chiede acquisti per avere una rosa più forte (oltre gli svincolati Aouar e Ndicka, vicinissimo) e una figura che rappresenti gli interessi della società quando le cose si mettono male, specie con la classe arbitrale. Un tempo ci pensava Francesco Totti. Un nome ancora valido, come quello di Boniek.

(repubblica.it)

