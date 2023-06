Calciomercato Roma: probabile l'addio a Belotti, in bilico il rinnovo di El Shaarawy. Monitorato Lukaku, piacciono Nzola e Arnautovic

Rebus attacco per la Roma. Se Paulo Dybala sembra deciso a restare, sul resto dei giocatori che compongono il reparto le incognite sono numerose, aumentate anche dal grave infortunio di Tammy Abraham, che il general manager Tiago Pinto sperava di vendere per incassare una cifra tra i 35 e i 40 milioni. L'addio ad Andrea Belotti, inoltre, è probabile, mentre il rinnovo di Stephan El Shaarawy è in bilico.

In entrata, senza i soldi della cessione di Abraham, bisognerà guardare al mercato dei prestiti e dei parametri zero. Per questo motivo i giallorossi monitorano la situazione di Romelu Lukaku, che se dovesse tornare al Chelsea rappresenterebbe un'opportunità, visto che a Londra sarebbe un esubero. Come bomber di scorta resta in vantaggio M'Bala Nzola dello Spezia, il cui profilo piace molto a Trigoria, così come quello di Marko Arnautovic, seguito anche dal Milan.

(calciomercato.com)

