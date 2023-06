Roma al lavoro per i rinnovi di Mourinho ed El Shaarawy. Abbonamenti 2023/24: staccate oltre 36.500 tessere dopo la fase 1

Nonostante la stagione sia terminata da poco, la Roma è già al lavoro per migliorare la rosa di José Mourinho in vista dell'annata 2023/24. La società giallorossa è alla ricerca di un attaccante dopo l'infortunio di Tammy Abraham e tra i candidati principali c'è sicuramente Mauro Icardi del PSG, ma nella lista dei desideri figura anche Wilfried Zaha, che si libererà a parametro zero dal Crystal Palace.

I Friedkin inoltre sarebbero pronti a rinnovare il contratto dello Special One fino al 2026 e quello di El Shaarawy, il quale va in scadenza a giugno. I contatti tra il general manager Tiago Pinto e l'entourage del calciatore sono frequenti, ma al momento c'è distanza sulle cifre. I giallorossi sono intenzionati a prolungare anche il contratto di Edoardo Bove, ma la questione verrà affrontata solamente al termine dell'Europeo Under 21, competizione a cui il centrocampista prenderà parte.

Quest'oggi si è conclusa la fase 1 della campagna abbonamenti della Roma e sono state staccate oltre 36.500 tessere, ben 3mila in più rispetto alla passata stagione.

